Despiste de carro da GNR faz três feridos em Setúbal

O despiste de um veículo da GNR causou esta segunda-feira de madrugada um ferido grave e dois ligeiros, numa estrada Municipal junto à localidade de Vale de Judeus, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal.O acidente ocorreu às 03h33 em Vale de Judeus, na freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, no concelho e distrito de Setúbal, adiantou a mesma fonte à agência Lusa, sem adiantar mais pormenores.Pelas 06h30, mantinham-se no local 16 operacionais e seis veículos de socorro.