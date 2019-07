Despista-se e foge do local em Vila Verde

O condutor de um carro que se despistou, na EN201, em Lage, Vila Verde, na madrugada desta quinta-feira, fugiu do local antes da chegada das autoridades.O aparatoso acidente, que deixou o automóvel, um Mercedes, destruído, aconteceu às 01h54 e, ao que tudo indica, não se registaram feridos.O veículo só parou num campo agrícola. O condutor seguia sozinho e, ao que oapurou, à chegada do socorro ao local já se tinha ausentado pelos próprios meios.O veículo foi rebocado do local e a GNR de Prado, chamada ao local, vai identificar o proprietário do carro para apurar se era o condutor do veículo.