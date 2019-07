Piloto escapa ileso a acidente durante combate a fogo

Erro do piloto ou falha mecânica. Estes são os motivos apontados para a queda de um avião de combate a incêndios durante a tarde desta quarta-feira, na barragem de Trízio, no concelho da Sertã.O piloto, de 56 anos, conseguiu sair do aparelho e nadar até à margem. Escapou sem qualquer ferimento, mas do aparelho só sobraram os flutuadores.O FireBoss Air Tractor – com o código Alfa 8 no dispositivo de combate a incêndios – estava a trabalhar no combate a um incêndio em Ansião e foi reabastecer os tanques de água.Quando fazia essa manobra de ‘scooping’ – um voo rasante para recolher os 3 mil litros de água que pode transportar – deu-se o acidente.Estes aviões operam em parelha e a outra aeronave, que fez, segundos antes, a mesma manobra, não teve qualquer problema.Testemunhas relataram aoque "o avião já ia numa queda a pique" e que "evidenciava sinais de descontrolo antes de se despenhar". O acidente já está a ser investigado.O incêndio em Ansião, que chegou a mobilizar mais de 200 bombeiros e sete meios aéreos, foi dado como dominado pelas 20h00.Um bombeiro voluntário da corporação de Benavente sofreu ferimentos, sem gravidade, quando conduzia um autotanque, que acabou por se despistar na EN118, em Benavente.O veículo estava a caminho de um incêndio numa zona de mato em Foros de Almada, na freguesia de Santo Estêvão. O alerta para este acidente foi dado durante a tarde de ontem, pelas 17h45.Nesta ocorrência estiveram os bombeiros, mas também a GNR local.