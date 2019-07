Avião de combate a incêndios despenha-se em Ferreira do Zêzere

Um avião de combate a incêndios caiu esta quarta-feira na zona de Dornes, concelho de Ferreira do Zêzere, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.O avião, um Fireboss, estava estacionado em Ponte de Sor, distrito de Portalegre, e dirigia-se para o combate a um incêndio rural em Pombal, no distrito de Leiria.O alerta foi dado às 16h46 por um cidadão.Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém indicou à Lusa que o piloto "está consciente, orientado, e já está em terra a ser assistido pelos bombeiros".O presidente da Câmara de Ferreira de Zêzere, Jacinto Lopes, disse à Lusa que o avião "não bateu em nada" e que o acidente ocorreu durante uma manobra de recolha de água.