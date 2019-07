Um homem de 70 anos morreu esta terça-feira na sequência do despiste do quadriciclo, conhecido por ‘papa-reformas’, que conduzia, na EN222, em Anreade, no concelho de Resende.Após colidir com o rail da estrada, atravessou a via para a faixa contrária e colidiu contra um muro.À chegada dos operacionais de socorro, o homem já estava cadáver.Foi depois conduzido para o Instituto de Medicina Legal de Vila Real, onde será autopsiado.