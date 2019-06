Incêndio destrói autocarro na A1

Um autocarro da empresa Resende, que circulava com 24 turistas e o motorista a bordo, ardeu ontem por completo junto ao quilómetro 26 da Autoestrada do Norte (A1), sentido norte-sul, junto a Vila Franca de Xira.O condutor ficou ferido, enquanto os passageiros perderam quase todos os bens pessoais. A maioria perdeu o voo de regresso a casa.O alerta foi dado pelas 14h00. O motorista teve de encostar o pesado. A progressão das chamas foi extremamente rápida e viveram-se momentos de pânico entre os turistas ingleses, alemães e chineses que seguiam a bordo, vindos de Fátima. Alguns saíram do pesado e fugiram pela berma.O trânsito foi cortado na faixa mais à direita da A1, para que 11 bombeiros e 4 viaturas de Alenquer combatessem as chamas. A ocorrência foi dada como terminada pelas 16h15 e o trânsito reaberto pelas 17h00.O motorista do autocarro teve de ser transportado ao Hospital de Vila Franca de Xira. Os turistas atingidos pelo fogo foram levados por outros autocarros até ao Aeroporto de Lisboa.