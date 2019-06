Chamas consomem autocarro na A1 em Vila Franca de Xira. Duas pessoas ficaram feridas

Um autocarro do grupo Resende está, esta sexta-feira, a ser consumido pelas chamas na A1, na zona de Vila Franca de Xira, no sentido Norte-Sul.De acordo com a página oficial da proteção civil, o alerta para o incêndio, que deflagrou entre o Carregado e Vila Franca de Xira, foi dado às 14h01.Seguiam no autocarro entre 30 a 35 pessoas.Pelo menos duas pessoas ficaram feridas.apurou que quando se deu o incêndio, várias pessoas, assustadas, começaram a correr pela autoestrada.Foram mobilizados para o local 25 operacionais, apoiados por nove viaturas.Em atualização