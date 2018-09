Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um morto e dois feridos após carro despistar-se e cair em ravina

Acidente aconteceu numa Estrada Municipal de Balisque, em Viseu.

11:44

Uma pessoa morreu e duas ficaram gravemente feridas na sequência de um despiste de um veículo ligeiro, este domingo de manhã, que caiu numa ravina numa Estrada Municipal de Balisque, em Viseu.



Segundo fonte do CDOS local, o alerta foi dado às 10h23.



As vítimas foram transportadas para o Hospital Distrital de Viseu.



No local estiveram a GNR e o INEM.