Um morto e dois feridos em colisão em Alcobaça

Acidente aconteceu pelas 15h00 deste sábado.

Por Lusa | 19:23

Uma pessoa morreu este sábado e duas ficaram feridas na sequência de uma colisão no concelho de Alcobaça entre um motociclo e uma viatura ligeira de passageiros, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.



O acidente verificou-se pouco antes das 15h15, quando os dois veículos circulavam na estrada nacional 8, na localidade de Aljubarrota.



"Os dois feridos são considerados leves", disse a fonte do CDOS de Leiria à agência Lusa.



Além da GNR, estiveram no local do acidente os Bombeiros Voluntários de Alcobaça, com dez operacionais e cinco viaturas.