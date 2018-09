Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR recupera arte roubada em Alcobaça

Autoridades recuperaram 93 peças em prata, 42 artefactos militares, 36 obras de arte e 14 peças decorativas.

Por J.D. | 09:51

Militares da GNR recuperaram 93 peças em prata, 42 artefactos militares, 36 obras de arte e 14 peças decorativas - apreensão que inclui ainda armas brancas e de fogo - e detiveram três homens, com idades entre os 30 e 40 anos, esta terça-feira, por suspeita de furto numa casa, em Porto de Mós, de onde foram levados artigos avaliados em 40 mil euros.



Parte do material estava exposto numa feira de antiguidades. Depois, as buscas decorreram em duas casas, em Alcobaça.



Os três detidos têm antecedentes criminais por furto e vão agora ficar sujeitos a termo de identidade e residência.