Casa desaba em Castro Daire. Bombeiros procuram uma pessoa

Os bombeiros de Castro Daire procuram um homem no seguimento do desabamento de uma casa em Castro Daire, Viseu.Segundo o que oconseguiu apurar no local, o homem estaria em casa, uma construção antiga, feita à base de granito, que acabou por não resistir à força do vento e da chuva.Arménio Monteiro, de 61 anos, é o homem que está a ser procurado pelos mais de vinte operacionais que se encontram no local. O alerta ocorreu cerca das 15h30. O homem foi dado como desaparecido pelo irmão."A habitação caiu de forma repentina", avançaram testemunhas aono local.Em atualização