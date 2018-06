Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão em Ourique faz quatro feridos graves e corta IC1

No local estão 29 operacionais, apoiados por onze veículos terrestres e um helicóptero.

19:01

Seis pessoas ficaram feridas, quatro das quais com gravidade, na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um veículo ligeiro de mercadorias, esta tarde de domingo, no IC1, ao quilómetro 676, em Ourique, no distrito de Beja.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial do CDOS de Beja, o alerta foi dado às 18h01 e, no local, estão elementos dos bombeiros de Ourique e Castro Verde, bem como operacionais do INEM e uma equipa da GNR.



No total, são 29 os operacionais no local, apoiados por onze veículos terrestres e um helicóptero.



O trânsito encontra-se cortado na totalidade, segundo a mesma fonte.



Em atualização