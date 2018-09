Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão entre dois carros faz um ferido grave em Santarém

Acidente aconteceu na freguesia de Vila Chã de Ourique, no Concelho do Cartaxo, este domingo.

21:09

Uma pessoa ficou gravemente ferida na sequência de uma colisão entre duas viaturas ligeiras ao inicio da noite deste domingo, em Vila Chã de Ourique, no Cartaxo, Santarém.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial do CDOS de Santarém, no local estiveram as equipas dos Bombeiros do Cartaxo, assim como a PSP e a GNR num total de 11 operacionais e quatro meios terrestres.



O ferido grave terá sido transportado para o Hospital de Santarém, segundo avançou a mesma fonte.



Do acidente resultou ainda outro ferido, com ferimentos leves.



O alerta foi dado às 20h17.