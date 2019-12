Uma pessoa morreu e outra ficou ferida no seguimento de um despiste, durante uma perseguição policial, durante a madrugada desta quinta-feira.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial da PSP, o acidente ocorreu na Avenida Professor Egas Moniz, junto ao Hospital Santa Maria, em Lisboa, quando um homem (que fugia à Polícia Municipal de Lisboa) se despistou, colidindo com dois veículos ligeiros de passageiros.O óbito do condutor de uma das viaturas acidentadas foi confirmado no local e o ocupante da outra viatura ficou com ferimentos nos olhos, provocados pelos vidros do veículo, sendo internado naquela unidade hospitalar.O autor do acidente, de 49 anos, foi detido pela Polícia e vai ser esta quinta-feira presente a juiz.