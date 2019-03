Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão na EN206 provoca um morto em Fafe

Sinistro ocorreu entre um veículo ligeiro e um pesado de mercadorias.

21:01

Um acidente de viação envolvendo um veículo ligeiro e um pesado de mercadorias, na estrada nacional 206, em Fafe, provocou esta segunda-feira uma vítima mortal, um homem de 29 anos, disse à Lusa fonte dos bombeiros da localidade.



O alerta foi registado às 20h01, indicando a ocorrência de um acidente, no sentido Fafe-Guimarães, no lugar da Portela, na localidade de Arões S. Romão, concelho de Fafe, distrito de Braga.



Segundo os bombeiros, o ligeiro embateu na traseira do camião.



A vítima mortal seguia no ligeiro e o óbito foi confirmado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Guimarães.



Ao acidente acorreram 15 bombeiros de Fafe, apoiados por seis viaturas da corporação e um veículo desencarcerador de Guimarães, além das autoridades policiais.