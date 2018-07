Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condutor de mota morre em colisão com carro em Quarteira

Acidente aconteceu na Estrada Nacional 396. Óbito foi declarado no local.

10:48

Um homem de 37 anos que seguia num motociclo morreu esta sexta-feira na Estrada Nacional 396, em Quarteira, na sequência de uma colisão com uma viatura ligeira.



O alerta foi dado por volta das 9h00 e o óbito foi declarado no local.



No local do acidente estiveram o INEM, os Bombeiros de Loulé e a GNR, apoiados por seis viaturas.



O Núcleo de Acidentes de Viação está a tomar conta da ocorrência.