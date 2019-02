Condutor que abalroou 9 carros e um autocarro disse à polícia que "foi a voz de Deus"

Homem recusou-se a abandonar a viatura, nos Olivais, em Lisboa. Foi internado compulsivamente.

Por João Tavares | 15.02.19

Um condutor de 29 anos entrou esta sexta-feira em contramão na Rua Cidade de Bissau, junto ao Shopping dos Olivais, em Lisboa, e abalroou um autocarro da Carris e posteriormente chocou contra 9 carros.



O condutor do veículo com matrícula britânica é são-tomense, sem antecedentes criminais, e, num primeiro momento, ter-se-á recusado a abandonar a viatura, mesmo após a presença e pressão da PSP. Permaneceu cerca uma hora dentro da viatura até ser detido pelas autoridades sem oferecer resistência.



Após a detenção foram realizados testes de alcoolemia que apresentaram resultados negativos.



Segundo Peixoto Rodrigues, comentador da CMTV e presidente do Sindicato Unificado da Polícia, este condutor apresenta um discurso incoerente e disse à polícia que "foi a voz de Deus" que o levou a abalroar as 10 viaturas.



O condutor foi internado compulsivamente, ou seja, contra a sua vontade. Este tipo de internamento acontece "por decisão judicial" e é dirigido a um "portador de anomalia psíquica grave que crie, por força dela, uma situação de perigo para bens jurídicos", segundo a Lei de Saúde Mental.



De acordo com as autoridades, não há vítimas a registar do acidente que teve lugar às 16h25.