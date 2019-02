Vítimas ficaram encarceradas.

Por Sérgio A. Vitorino | 18:52

Uma mulher de 58 anos morreu e outra de 57 anos ficou ferida com gravidade na sequência de uma colisão frontal entre dois carros, no IP2, Portel, no sentido Portel - Évora.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o acidente ocorreu às 18h00 e pelas 18h50 as vítimas ainda se encontravam foram desencarcerados pelos bombeiros.

No local estiveram mais de 25 operacionais, apoiados por 9 viaturas, dos bombeiros de Portel e Évora, a viatura médica do INEM de Évora e a GNR.