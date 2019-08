Uma menina de 12 anos morreu esta segunda-feira na sequência de um despiste no IC27 em Castro Marim, no Algarve.No carro seguiam duas pessoas, a mãe que ficou com ferimentos ligeiros e a criança, de 12 anos, que acabou por não resistir aos ferimentos.As vítimas seriam de Évora e estariam a caminho do Algarve para passar férias, segundo apurou oFoi acionado um helicóptero do INEM que esteve local do acidente e obrigou ao corte da estrada. O helicóptero acabou por "não ser utilizado" para fazer o transporte de acidentados porque o "óbito foi declarado no local".Alerta para o acidente foi dado às 08h28 e no local estiveram 26 operacionais apoiados por nove viaturas. No local esteve ainda um helicóptero do INEM.