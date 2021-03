Menino de cinco anos morre atropelado por moto 4 em Portalegre

Um menino de cinco anos morreu hoje no hospital de Portalegre depois de ter sido atropelado por uma moto 4 na periferia da cidade alentejana, disse à agência Lusa fonte da unidade hospitalar.O porta-voz da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA), Ilídio Pinto Cardoso, indicou que o óbito da criança foi declarado nas urgências do hospital de Portalegre, para onde tinha sido transportada em estado grave.O alerta foi dado pelas 12h00 para um acidente numa estrada de terra batida, junto à praça de touros de Portalegre.Segundo o responsável, a criança foi assistida no local do acidente por profissionais de saúde do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e, posteriormente, transportada para a unidade hospitalar.No local estiveram seis operacionais dos bombeiros de Portalegre, apoiados por três viaturas, uma delas a vmer do hospital.