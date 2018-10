Despiste de carrinha na A1 fere seis trabalhadores na Azambuja

Viatura embateu no separador central. Sinistro aconteceu no sentido Norte-Sul, perto de Aveiras de Cima.

Por Miguel Curado e João Tavares | 14:53

Uma carrinha transportando seis trabalhadores despistou-se pelas 12h11 desta sexta-feira na Autoestrada do Norte (A1), no sentido Norte-Sul, perto de Aveiras de Cima, no concelho da Azambuja.

A viatura, de marca Volkswagen Transporter, embateu no separador central, e o condutor não conseguiu evitar que a mesma saísse fora da faixa de rodagem, caindo de uma altura de cerca de três metros.

O acidente causou seis feridos, cinco ligeiros, e um de maior gravidade.

Um dos feridos foi para o hospital de Leiria, e os outros cinco para hospitais de Lisboa.

No local estiveram 21 bombeiros e 9 viaturas da corporação de Alcoentre, e militares do Destacamento de Trânsito do Carregado.