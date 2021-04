Detido agricultor suspeito de matar homem e atingir filha deste a tiro em Tabuaço

A Polícia Judiciária de Vila Real, com a colaboração da GNR de Tabuaço, deteve um homem pela presumível autoria dos crimes de homicídio e homicídio tentado, em Tabuaço.



O arguido, na sequência de um eventual desentendimento, disparou em direção ao corpo de um homem e uma mulher (pai e filha), com idades de 63 e 28 anos, vindo a atingir mortalmente o primeiro, com uma arma de fogo.



O detido, agricultor e com 74 anos de idade, vai ser presente às Autoridades Judiciárias competentes, para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação, tidas por adequadas.