Detido homem que matou empresária à pancada em Almada

Um homem, de 34 anos, foi detido por ser suspeito da prática do crime de homicídio qualificado.



Cláudio Quintas é suspeito de ter matado à pancada Vera Silva, uma mulher de 30 anos, no Bairro Cor de Rosa, em Almada. O crime aconteceu no passado mês de janeiro.





O homicídio ocorreu na própria residência da vítima que, depois da fuga do autor do crime, ainda conseguiu arrastar-se até às escadas do prédio para pedir ajuda. Foi uma vizinha de Vera que, ouvindo os gritos de desespero, deu o alerta.



A vítima deixa dois filhos menores, de seis e nove anos.





sabe que a PJ fez buscas à residência do suspeito, no bairro do Pica Pau amarelo, no monte da Caparica, pela manhã desta quinta-feira. O mandado de detenção foi emitido esta quinta-feira ao final da tarde pela Polícia Judiciária de Setúbal.

O detido é esta sexta-feira à tarde presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Almada, para aplicação das medidas de coação processual tidas por adequadas.