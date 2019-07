Detido jovem de 16 anos suspeito de matar o pai à machadada em Barcelos

O jovem de 16 anos, filho do homem morto esta sexta-feira com três machadadas em Barcelos, foi detido pela Polícia Judiciária de Braga por ser suspeito do homicídio qualificado consumado do pai.



De acordo com fonte oficial da PJ o detido vai ser presente este sábado às autoridades judiciárias competentes para interrogatório e aplicação de medidas de coação.



Relembre que ainda ontem a mulher e o filho da vítima foram levados para as instalações da PJ, em carros separados, para serem ouvidos como testemunhas. No local, as primeiras perícias confirmaram que não havia sinais de arrombamento na habitação. Ao final da noite de sexta-feira ainda ninguém tinha sido detido pelo homicídio de Adélio Ribeiro, emigrante em França, de 52 anos.



O homem foi encontrado morto, com a machada espetada na testa, pelo filho. O alerta foi dado cerca das 13h20 pelo jovem, dez minutos depois de a mulher da vítima, Laurinda Gomes, ter saído de casa para regressar ao trabalho numa empresa têxtil, após ter almoçado com a família.