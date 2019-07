Homem encontrado morto com machado na cabeça em Barcelos

Um homem, com cerca de 50 anos, foi encontrado morto esta sexta-feira no interior da sua habitação, na freguesia de Pereira, em Barcelos.A vítima terá sido encontrada com um machado na cabeça pelo filho que deu imediatamente o alerta às autoridades. O corpo encontrava-se em cima da cama.As autoridades suspeitam que o homem terá sido vítima de uma agressão. A PJ está a caminho do local.