Detido jovem de 24 anos que disparou contra grupo de pessoas após desentendimento no Porto

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta terça-feira um jovem de 24 horas pela autoria dos crimes de homicídio na forma tentada e detenção de arma proíbida.Segundo o comunicado da PJ, o suspeito fez-se acompanhar de um grupo de indivíduos e surpreendeu as vítimas na via pública (com quem tinha tido um desentendimento) empunhando uma arma de fogo e efetuando vários disparos.Os factos remontam ao dia 14 de maio de 2020 e ocorreram na cidade do Porto. Um dos ofendidos foi baleado duas vezes nas pernas.O detido, desempregado, tem antecedentes criminais pela prática de crimes de condução sem habilitação legal e furto qualificado e tráfico de estupefacientes.