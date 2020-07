Detido jovem suspeito de tentar matar estudante de 15 anos em Sintra. Gang juvenil identificado

A Polícia Judiciária deteve um jovem de 16 anos, esta quinta-feira, suspeito de tentar matar outro de 15 anos. Foram ainda identificados outros menores que pertencem ao mesmo "gang" com idades inferiores a 16 anos.Os factos ocorreram no passado dia 11 de março, em Sintra, quando um grupo de rapazes - com idades entre os 14 e os 16 anos - abordaram de forma violenta um estudante numa paragem de autocarros. Os agressores provocaram-lhe lesões graves com recurso a uma arma branca e pedras de calçada.A vítima já tinha sido agredida pelos mesmos jovens no percurso que fazia entre a escola e a sua residência. Foram-lhe infligidas várias vezes golpes com armas brancas "a título de aviso", segundo o comunicado da PJ.