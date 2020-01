Detidos cinco suspeitos de matar jovem cabo-verdiano em Bragança

A Polícia Judiciária deteve esta sexta-feira cinco suspeitos de matar o jovem cabo-verdiano Luís Giovani Rodrigues.



Num comunicado enviado ao CM, a PJ avança que foram efetuadas buscas domiciliárias, inquirições e interrogatórios de várias pessoas, suspeitas de estarem envolvidas nos acontecimentos que determinaram a morte daquele jovem. Como resultado foram detidos "cinco homens, com idades entre os 22 e os 35 anos, tendo sido apreendidos elementos probatórios relevantes".





A investigação tem vindo a ser conduzida em conjunto com o Ministério Publico de Bragança, titular do Inquérito.

"Os detidos vão ser presentes às Autoridades Judiciárias competentes, para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação, tidas por adequadas", conclui a PJ.



Recorde-se que Giovani Rodrigues morreu no dia 31 de dezembro de 2019 no Hospital de Santo António, no Porto.



Foi agredido à saída de um espaço de diversão noturna, o Bar Lagoa Azul, onde se encontrava com amigos. Alegadamente, terá tido inicio uma rixa com outro grupo de pessoas.



As autoridades receberam um alerta de um jovem bêbado caído na rua. Quando chegaram junto de Giovani, encontraram-no com um ferimento na cabeça.



O jovem esteve 10 dias em coma e acabou por morrer. Era estudante do primeiro ano do curso de Design de jogos digitais no Instituto Politécnico de Bragança.