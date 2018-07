Detidos mais seis suspeitos do ataque à academia do Sporting

Respondem igualmente por crimes graves como participação em ato terrorista ou ofensas graves à integridade física.

A investigação à invasão de Alcochete, com violentas agressões a jogadores e técnicos do Sporting no centro de estágios do clube, a 15 de maio, resultou em mais seis detenções na tarde desta segunda-feira, apurou o, em nova operação da Divisão de Investigação Criminal da PSP, e da GNR, numa ação articulada com o DIAP de Lisboa.Somam-se a outros 27 detidos - todos em prisão preventiva -, 23 logo na tarde do crime e quatro a 6 de junho.Nesse lote, recorde-se, estava Fernando Mendes, antigo chefe da Juventude Leonina e considerado um dos mentores do ataque aos atletas, que já custou ao clube a rescisão de muitos deles.Estes seis detidos desta segunda-feira, que respondem igualmente por crimes graves como participação em ato terrorista ou ofensas graves à integridade física, arriscam também ficar em prisão preventiva quando forem, na manhã de terça-feira, presentes ao mesmo juiz no tribunal do Barreiro.