Detidos três suspeitos de matar homem em rixa na Cova da Moura

na sequência de um desentendimento relacionado com o trânsito. De acordo com fontes da PSP, o alerta foi dado às 21h20 e dava conta de desacatos na rua do Chafariz, um pequena rua no centro daquele bairro.

À chegada da PSP e do INEM, um homem foi encontrado inanimado no chão. Ainda foram feitas manobras de reanimação e a vítima foi transportada ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com vida. Deu entrada pelas 22h40, mas não resistiu e o óbito foi declarado às 23h15.

A PJ deteve esta quinta-feira três suspeitos de matar um homem de 36 anos durante rixa na Cova da Moura. Os detidos têm 17, 20 e 22 anos e foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo um deles ficado em prisão preventiva. Aos outros dois foi-lhes aplicada a medida de coação de prisão preventiva.No passado dia 15, no interior do Bairro da Cova da Moura, na Amadora, um homem foi morto à facadaEm atualização