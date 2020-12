Dois feridos a tiro durante rixa entre grupos no bairro do Casal dos Machados em Lisboa

Dois homens, de 22 e 32 anos, foram feridos com disparos de caçadeira, após uma rixa entre grupos de moradores do bairro do Casal dos Machados, em Lisboa.

O alerta para a desordem foi dado pelas 22h00 desta terça-feira, terça-feira.

Ao relato de tiroteio no Largo Maria Judite de Carvalho, no centro do bairro, a PSP respondeu com o envio de várias patrulhas e equipas de intervenção rápida.

À chegada, os agentes viram apenas o ferido mais novo ainda no bairro. Tinha ferimentos considerados graves num braço, resultantes de um disparo de caçadeira feito a curta distância.

Alguns minutos depois, o ferido mais velho foi deixado no quartel dos bombeiros de Moscavide. Tinha igualmente ferimentos, mais leves, resultantes de disparos com arma de igual calibre.

Os dois homens foram receber tratamento ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Apenas o mais novo se mantém internado a esta hora.

A PSP desmobilizou do bairro pelas 03h00 desta quarta-feira.

Recorde-se que em maio de 2020, três polícias e um morador ficaram feridos, em sequência de uma intervenção das autoridades no mesmo bairro para acabar com uma festa de rua com cerca de uma centena de participantes.