Mãe e filha feridas em colisão entre camião e carro na A44 em Gaia. Bebé de oito meses entre as vítimas

Uma bebé, de 8 meses, e uma mulher, de 30 anos, mãe e filha, ficaram feridas numa colisão, ao início da tarde desta terça-feira, na A44, no Sentido Porto-Gaia. O trânsito está condicionado a uma via.Os Bombeiros do Concelho de Espinho prestaram a primeira intervenção no socorro às vítimas, apurou oOs Bombeiros sapadores de Gaia, Valadares e Coimbrões estão no local. A GNR do Porto no local.