Dois guardas prisionais espancados por recluso na cadeia de Paços de Ferreira

Ataque ocorreu no pátio do setor disciplinar da prisão, onde o agressor está em greve de fome.

Por Miguel Curado | 14:17

Dois guardas prisionais da cadeia de Paços de Ferreira foram espancados esta quinta-feira por um recluso. O ataque ocorreu no pátio do setor disciplinar da prisão, onde o agressor está em greve de fome.



Ao que o CM apurou, o preso pediu para fazer greve de fome, alegando estar a ser agredido e extorquido por outros reclusos.



Por não estar a conseguir cumprir a greve, o recluso, consciente de que iria voltar para junto da população prisional, agrediu os dois guardas.



As vítimas foram hospitalizadas, enquanto o recluso, como confirmaram ao CM os Serviços Prisionais, foi alvo de um processo disciplinar.