Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presos consomem droga em novo vídeo na cadeia de Paços de Ferreira

Quatro reclusos filmados no pátio a 4 de fevereiro enquanto fumavam haxixe e tomavam comprimidos ilegais.

Por Miguel Curado | 06:00

Apenas cinco dias antes de um grupo de reclusos da cadeia de Paços de Ferreira ter filmado uma festa de aniversário que organizaram atrás das grades, transmitindo-a mesmo em direto num perfil da rede social Facebook, conforme o CM noticiou em primeira mão, outros presos do mesmo estabelecimento prisional filmaram-se a fumar droga e a consumir comprimidos ilegais, no pátio da Ala A.



O CM sabe que o novo vídeo, que este sábado começou a circular nas redes sociais, foi filmado ilegalmente com telemóvel (objeto proibido nas prisões), na tarde de 4 de fevereiro.



Quatro reclusos terão feito uma filmagem para uma aplicação de partilha de vídeos, e responderam a algumas mensagens de pessoas fora da prisão. Enquanto um fumava cigarros de haxixe, pelo menos mais um consumiu vários comprimidos.



Fonte prisional explicou ao CM que se trata de medicamentos prescritos e que são traficados dentro das prisões. A filmagem, com 5 minutos e 6 segundos, foi colocada no perfil de um recluso na madrugada seguinte.



Este mesmo preso, ao que o CM apurou, foi um dos que participou, no dia 9, na festa de aniversário filmada e transmitida dentro da Ala A da prisão. Está, sabe o CM, entre o grupo de reclusos que foi transferido em sequência do inquérito dos Serviços Prisionais.



PORMENORES

Sem guardas

À semelhança do aniversário de 9 de fevereiro, o novo vídeo da cadeia de Paços de Ferreira, divulgado este sábado, não mostra guardas prisionais.



375 reclusos

Fernanda Barbosa, ex-diretora da prisão de Paços de Ferreira, disse no Parlamento que a Ala A, onde os vídeos foram feitos, conta com 375 presos.



79 telemóveis

O diretor dos Serviços Prisionais, Rómulo Mateus, ordenou uma rusga em Paços de Ferreira, com 79 telemóveis apreendidos.