Duas pessoas morreram, uma mulher e um homem, de 22 anos, e uma ficou ferida na sequência de uma colisão entre dois carros, na Estrada de Pataias, junto a Casal da Areia, no concelho de Alcobaça.Os óbitos foram declarados no local. No local estão 27 operacionais das Corporações de Bombeiros de Alcobaça e de Pataias apoiados por 10 viaturas.O acidente cortou o trânsito no local.O alerta foi dado às 14h15.