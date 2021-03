Um incêndio deflagrou na manhã desta quinta-feira, nas Caldas de São Jorge, em Santa Maria da Feira. O incêndio teve início numa zona de mato mas começa a ameaçar as casas.



Estão 55 operacionais apoiados por 12 viaturas e um meio aéreo a combater as chamas no local.

O alerta foi dado às 10h46.



Em atualização