Mais de 140 operacionais e quatro meios aéreos combatem incêndio em Seia

Um incêndio que deflagrou na noite de quarta-feira em Seia, distrito da Guarda, está a ser combatido por mais de 140 operacionais e quatro meios aéreos.

"O foco do incêndio é em Cabeça", disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Guarda, acrescentando desconhecer como estão a decorrer as operações no local, devido à fraca rede de telemóvel.

O incêndio deflagrou às 22h27 na localidade de Cabeças, freguesia de Vide e Cabeça, numa área de mato, e por volta das 04h06 estava a ser combatido por 107 operacionais, apoiados por 33 viaturas.



Por volta das 07h00 desta quinta-feira encontravam-se 121 operacionais com 38 viaturas no combate ao incêndio.