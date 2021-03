Derrame de gasóleo provoca vários acidentes em Viana do Castelo

Um derrame de gasóleo com cerca de seis quilómetros de extensão, entre a freguesia de Santa Marta de Portuzelo e o centro da cidade de Viana do Castelo, provocou hoje "alguns" acidentes sem vítimas, disse fonte dos bombeiros.

Em declarações à agência Lusa, o Comandante dos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, António Cruz, explicou que o derrame de combustível, ainda de origem desconhecida, causou "alguns despistes, seguidos de colisões de que resultaram apenas danos materiais".

"O derrame começa na freguesia de Santa Marta de Portuzelo e vem até ao interface de transportes situado no shopping, em pleno centro da cidade de Viana do Castelo. Não é um derrame contínuo, mas que se espalha por cerca de seis quilómetros, e que também foi detetado noutras zonas, como no Campo d'Agonia e na rotunda junto ao hospital de Santa Luzia", disse.

António Cruz adiantou que o caso está a ser acompanhado pela GNR e pela PSP.

A Lusa contactou o segundo comandante da PSP de Viana do Castelo, Raul Curva, que informou que na área de jurisdição daquela força policial ocorreram dois acidentes, sem vítimas.

Raul Curva adiantou que "o derrame terá sido originado por um veículo pesado de transporte de passageiros, ainda por identificar".

A Lusa contactou o Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, mas ainda sem sucesso.

O alerta foi dado às 14:51 e, pelas 16:30, os trabalhos de limpeza da via ainda decorriam.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, para aqueles trabalhos foram mobilizados 12 operacionais e seis viaturas dos Bombeiros Voluntários e dos Sapadores.

ABC // JAP

Lusa/Fim