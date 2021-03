Encontrado corpo de homem no rio Mondego na Figueira da Foz

O corpo de um homem foi encontrado esta quinta-feira à tarde na margem do rio Mondego, em Vila Verde, concelho da Figueira da Foz, afirmou à agência Lusa o capitão do Porto.

O corpo é de um homem "que aparenta ser sexagenário", desconhecendo-se ainda as circunstâncias da morte, disse o capitão do Porto da Figueira da Foz, João Lourenço, referindo que a Polícia Marítima está a proceder a peritagens no local.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra, o indivíduo, que estava em paragem cardiorrespiratória, foi encontrado às 15:16, tendo sido realizadas manobras de reanimação no local, mas sem sucesso.

No terreno, estiveram envolvidos operacionais da Capitania do Porto da Figueira da Foz, INEM, e bombeiros voluntários e sapadores locais.