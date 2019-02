Duas padarias, três talhos, dois café e um quiosque. Vaga de assaltos em Aveiro

Furtos aconteceram durante esta semana.

10:44

Duas padarias, três talhos, dois café e um quiosque são os estabelecimentos assaltados contabilizados durante esta semana, em Aveiro.Durante a madrugada desta sexta-feira, três talhos, um quiosque e um café foram assaltados no mercado de Santiago, em Aveiro.Os ladrões partiram um dos vidros e forçaram a porta principal do mercado, que não tem alarme de segurança. Em alguns dos estabelecimentos, foram levadas quantias de dinheiro e também enchidos.A PSP de Aveiro está a investigar.Duas padarias em Oliveirinha e um café na localidade de Eixo, em Aveiro, foram assaltados durante a madrugada desta quinta-feira.Segundo o que oconseguiu apurar, os ladrões entraram nos estabelecimentos e destruíram as máquinas de tabaco para conseguirem roubar dinheiro A Padaria Requinte, situada na Malaposta, nas Caldas de São Jorge, foi assaltada por volta das 04h45. Roubo envolveu três indivíduos, que levaram consigo dinheiro e outros valores.Fonte do comando distrital de Aveiro da GNR informa que, no Café Grilo, localizado na Corga, na freguesia de Lobão, Santa Maria da Feira, a tentativa de assalto se verificou às 21h40 de terça-feira e envolveu dois indivíduos encapuzados, que acabaram por deixar o local sem se apoderarem de nenhum bem.No início da semana, por volta das 22h30, a GNR também foi chamada a registar um assalto à mão armada na Feira, dessa vez numa residência particular das Caldas de São Jorge.