Encontrado corpo de mulher em rua de Lisboa. PJ suspeita de crime

Polícia Judiciária está a investigar o caso. Alerta foi dado durante a manhã desta segunda-feira.

O corpo de uma mulher de 45 anos foi encontrado numa rua com hortas na freguesia de Marvila, em Lisboa.



O alerta foi dado por volta das 08h20. Quando a PSP chegou ao local, devido aos ferimentos no corpo da vítima, foi chamada uma equipa da Polícia Judiciária, que suspeitam que se trate de um homicídio.



O corpo não tinha qaisquer sinais de decomposição, mas ainda não há certeza da hora da morte, pelo que poderá ter sido durante a noite deste domingo, ou já no inicio da manhã desta segunda-feira.



Alguns familiares da vítima já prestaram declarações à PSP.



O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Lisboa, onde será feita a autópsia.



A Polícia Judiciária está a investigar.