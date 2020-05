Azeredo Lopes nega crimes durante debate instrutório do caso de Tancos

O ex-ministro Azeredo Lopes negou os crimes dos quais está acusado durante o debate instrutório no caso de Tancos, esta terça-feira, no Tribunal de Monsanto, em Lisboa.O ex-ministro da Defesa afirmou que a acusação não poder ser ficcionada, reforçando a ideia de que não tinha qualquer conhecimento sobre a encenação do roubo das armas.O advogado Germano Marques da Silva reforçou ainda que, mesmo que fosse do conhecimento de Azeredo, este não tinha o dever de denúncia. Germano Marques da Silva pediu a não pronuncia do ex-ministro.