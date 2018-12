Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CM PRIMEIRO | Explosão de gás em residência de estudantes em Peniche faz quatro feridos. Veja as primeiras imagens

Feridos são trabalhadores de uma empresa de gás que estavam a realizar trabalhos. Três deles estão em estado grave.

13:28

Uma explosão de gás no exterior de uma residência de estudantes em Peniche, no distrito de Leiria, fez esta sexta-feira quatro feridos, três dos quais em estado grave.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, as quatro vítimas são trabalhadores de uma empresa de gás que estavam a realizar trabalhos.



No local estão 34 operacionais, apoiados por 20 veículos da VMER das Caldas da Rainha, Torres Vedras e os Bombeiros Voluntários de Peniche. Na zona do incidente está ainda um helicóptero do INEM.



O alerta foi dado às 12h45.