Explosão em hotel suíço onde trabalham dezenas de portugueses faz vários feridos

Unidade de cinco estrelas em Zermatt foi abalada por uma explosão de gás.

15:25

Uma explosão de gás que ocorreu na cozinha de um hotel de Zermatt, na Suíça, fez esta sexta-feira vários feridos. O acidente aconteceu pelas 13h45 locais (menos uma hora em Lisboa).



O jornal Le Nouvelliste fala de cinco a seis feridos, mais ainda não há informações sobre a gravidade das lesões. O hotel conta com dezenas de portugueses entre os seus empregados.



Andreas Biner, proprietária do hotel revela ao site Rhone FM que o hotel, que estava em obras, "não estava aberto ao público, felizmente". "Devia abrir no sábado. No estabelecimento só estavam empregados. A explosão aconteceu na cozinha e feriu cinco pessoas, que serão cozinheiros, e uma delas poderá estar gravemente ferida".



Os feridos foram levados para os hospitais de Sion, Viège e Zermatt.



O fogo causado pela explosão já foi controlado pelos bombeiros.



(Em atualização)