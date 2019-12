Cerca de 80 estudantes ficaram esta quarta-feira desalojados depois da fachada lateral de um prédio com cinco andares, localizado na Avenida Elias Garcia, em Lisboa, ter desabado.O prédio funcionava como uma residência de estudantes, a maioria seriam estrangeiros, e era contíguo a um prédio devoluto. Ao, o proprietário do edifício disse que foram retirados do local 50 estudantes que estariam em casa. Os desalojados ficarão esta noite na pousada da juventude de Lisboa.Fonte oficial dos Bombeiros Sapadores de Lisboa disse aoque as pessoas do edifício adjacente foram retiradas das habitações e encaminhadas para a Sede da Junta de Freguesia.O alerta foi dado às 20h03 e no local permanecem os Bombeiros Sapadores de Lisboa, que com recurso a cães de resgate averiguam o local para garantir que não há feridos entre escombros.Foram ainda mobilizados a PSP e a Proteção Civil.Esta quinta-feira será então analisado o edifício para assegurar que este reúne todas as condições de segurança uma vez que poderá estar em risco de ruir.