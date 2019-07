Incêndio junto a habitações em Carnide. Infantário evacuado e 20 pessoas retiradas

Um incêndio está a consumir uma quinta em Carnide, esta quinta-feira. As chamas estão a deflagrar perto de habitações obrigando à retirada de cerca de duas dezenas de moradores.Um infantário foi evacuado para "salvaguardar a vida das crianças", avançou aos jornalistas o vereador da Câmara Municipal de Lisboa.Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa avançou aoque a PSP criou um perímetro de segurança para ajudar os bombeiros no combate às chamas.No local estão 57 operacionais apoiados por 17 viaturas.O alerta para o fogo, na Azinhaga das Freiras, foi dado às 14h17.No local, a Lusa constatou que os bombeiros, além de combaterem as chamas, encontram-se também a projetar água para os edifícios habitacionais próximos, bem como para o Teatro de Carnide.O incêndio decorre numa quinta onde, segundo os moradores contactados pela Lusa, estão vários animais, como burros e cavalos.A via de trânsito junto ao local do incêndio encontra-se cortada tanto à circulação automóvel como de peões.A PSP e a Polícia Municipal de Lisboa encontram-se no local.Entretanto, pelas 15h50, chegaram ao local o presidente da Junta de Freguesia de Carnide, Fábio Sousa, e o vereador da Proteção Civil da Câmara de Lisboa, Carlos Castro.