Incêndio em Santarém obriga ao corte da Linha ferroviária do Norte

Um incêndio com duas frentes ativas está a consumir uma zona de mato em Ómnias, Santarém.Segundo informações a que oteve acesso junto do CDOS de Santarém, por motivos de segurança a circulação na Linha ferroviária do Norte está cortada.O alerta foi dado às 14h11.No local estão 84 operacionais apoiados três meios aéreos e por 23 viaturas.