Na sequência de um convívio, no quartel dos bombeiros do Concelho de Espinho, 16 operacionais ficaram em isolamento, por causa um teste positivo para a covid-19 de uma bombeira.O lanche aconteceu no passado 11 de fevereiro, no refeitório, onde estiveram 14 bombeiros, a conviver, sem máscara, num espaço onde a ocupação máxima é de seis pessoas.A corporação abriu um processo disciplinar para apuramento de responsabilidades. O caso foi comunicado ao CDOS, ACE/Espinho, Autarquia e ANEPC.