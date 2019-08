Dois ladrões assaltaram, este domingo, o parque de campismo de Albufeira. Os criminosos, dois homens, continuam em fuga e conseguiram roubar um cofre com cerca de 20 mil euros.Depois do assalto, a dupla fugiu do local numa viatura roubada, de matrícula francesa, que acabou por incendiar.As autoridades encontram-se a investigar as circunstâncias deste roubo.O alerta para esta ocorrência foi dado cerca das 22h45. Por volta das 23h00 os Bombeiros de Albufeira e a GNR já se encontravam no local.