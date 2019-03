Rui Pinto fala sobre caso e-toupeira em tribunal: "Não posso confiar nas autoridades portuguesas"

'Hacker' vai conhecer decisão sobre se vai ser extraditado para Portugal.

09:10

O 'hacker' Rui Pinto, que se opôs ao regresso a Portugal, onde responde por tentativa de extorsão à Doyen, e tanbém à acusação de piratear emails do Benfica, conhece esta terça-feira se vai ser extraditado para o nosso País. Em tribunal, Rui Pinto defendeu-se, chegando a fazer referência ao caso e-toupeira.



"Eu vivo em Budapeste desde fevereiro de 2015. Os factos foram cometidos em território húngaro. Nunca recebi nenhum valor monetário pelo que fiz. Tudo o que fiz foi pelo interesse público, porque era necessário expor e levar as autoridades europeias a aperceberem-se da criminalidade à volta do futebol", começou por dizer Rui Pinto em tribunal, que falou sobre o caso e-toupeira. "Em Portugal há o e-toupeira, de certeza que já ouviu falar sobre isso. São vários os casos. Não posso nem é possível confiar nas autoridades portuguesas", confessou.



"As autoridades portuguesas nunca me tentaram contactar. Sabem a minha morada registada em Portugal, o meu número de telemóvel, mas nunca me enviaram uma carta. Peço à juíza que não me envie para Portugal. É uma questão de vida ou de morte", revelou.



"O meu pai foi alvo de um ataque informático intencional. Fomos ameaçados de morte. Sou evidentemente um alvo a abater. Foi-me oferecido um programa de proteção de testemunhas por estar em risco", disse ainda, antes de conhecer a decisão.



Antes de entrar em tribunal, o pirata informático mostrou-se confiante. "Não posso falar de nada. Vamos ver o que acontece", começou por dizer Rui Pinto, à entrada para o tribunal de Budapeste, na Hungria.



O pirata chegou algemado ao tribunal, mas mostrou-se sorridente aos jornalistas que o esperavam, não respondendo à questão de se tem receio de ser extraditado para Portugal.



Nesta audiência, é a vez de a defesa de Rui Pinto entregar todos os elementos de prova para rebater a extradição para Portugal. Rui Pinto só participará nesta audiência se assim o entender, já que será uma discussão meramente jurídica.



Recorde-se que Rui Pinto diz que o facto de ser tido como o homem que pirateou o Benfica torna-o um alvo da justiça popular.